Woman |

Экс-звезда "Дома-2", российская модель и телеведущая Виктория Боня прокомментировала слухи об измене ее гражданского мужа, миллионера Алекса Смерфита, и о разрыве отношений с ним.

Бона сообщила, что они со Смерфитом все еще вместе, опубликовав интригующее сообщение в своем Instagram.

"Back home! Вернулась домой... Милые фанаты (иначе не назовешь) нашей пары с @alexandersmurfit Алексом, хватит придумывать всякие небылицы", – вежливо попросила акул пера и прочих сетевых фантазеров Виктория (стиль и орфография автора здесь и далее сохранены -- прим. Mixnews).

"У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет", -- загадочно добавила модель.

Фото опубликовано Victoria Bonya ️ (@victoriabonya) Янв 26 2017 в 5:31 PST

Теперь подписчики Бони, построившей свою любовь в Монако, сгорают от любопытства, пытаясь понять, о каком сюрпризе идет речь. Многие принялись подозревать, что Виктория снова беременна. Или же они с Алексом наконец-то решили назначить дату свадьбы, которую фанаты россиянки упорно ждут уже несколько лет.

О том, что в отношениях Бони и Смерфита не все гладко, стали говорить несколько месяцев назад. Однако сама девушка опровергла эту информацию, опубликовав совместный с Алексом снимок.

Затем репортеры выяснили, что миллионер подписался на аккаунт некой модели Тейлор Говард. Акулы пера, исходя из одинаковых отметок геолокации, предположили, что пара вместе отдыхала на острове миллионеров Сент-Барте. Виктория же в это время находилась на съемках совсем в другом месте.

Фото опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit) Янв 23 2017 в 6:18 PST

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard) Янв 24 2017 в 5:50 PST

Алекс Смерфит -- сын сэра Майкла Смерфита, ирландского миллиардера из Монако, состояние которого по независимой оценке Rich List составляет 368 млн. долларов. Вместе с русской моделью он живет уже 6 лет, в 2012 году Боня родила от Смерфита дочь Анджелину Летицию.