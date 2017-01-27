Woman |

Наставница шоу "Голос" Полина Гагарина, ожидающая второго ребенка, изобразила шпагат в стиле Анастасии Волочковой на Мальдивах.

Исполнительница вместе с мужем и сыном отдыхает на райских островах – в излюбленном месте Волочковой. Именно там Анастасия впервые явила миру свои обнаженные прелести, прикрытые камешками.

Теперь любой, кто садится на шпагат или оголяется на Мальдивах, всего лишь повторяет подвиг раскованной танцовщицы. Решила пошутить на эту тему и Гагарина.

"На лавры Анастасии я, конечно же, не претендую, но очень старалась... Как смогла", – написала исполнительница в Instagram. На снимке она позирует в синем купальнике, а живот скрывает вода бассейна.

Фото опубликовано Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 27 2017 в 2:03 PST

Подписчики поспешили успокоить и поддержать будущую мать. "Вы очень грациозная, молодец", "Какая красота -- и Полина, и природа", "Анастасию, наверное, замучила икота!", "Сначала подумал, что Волочкова, потом вспомнил, что не подписывался на такое! Умыл глаза мылом, живу дальше!" – прокомментировали фото подписчики.

Добавим, что Полина никогда открыто не говорила о беременности. Однако свободные платья и округлившиеся формы дали журналистам и фанатам основание думать, что она находится в интересном положении.

Фото опубликовано Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 23 2017 в 9:42 PST

В финале пятого сезона шоу "Голос" ведущий Дмитрий Нагиев, представляя наставников, заявил: "Слово предоставляется доброй Фрекен Бок нашего проекта Полине Гагариной". "Если, Дмитрий, под фразой "Фрекен Бок" Вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь", – рассмеялась артистка. И все приняли эти слова за намек.

Фото опубликовано Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 20 2017 в 10:43 PST

На отдыхе Гагарина много фотографируется, в том числе -- и в бикини, но всегда позирует так, что ее живота на снимке не видно.