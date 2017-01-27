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В Сети появилась новая пародия на ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову. Интернет-блогер Мишаня Лермонтов опубликовал ролик, в котором предстал в образе светской львицы.

В клипе Лермонтов предстает с прической, как у Ольги Бузовой, но с бородой и усами. По сюжету героиня клипа гуляет под ручку с возлюбленным "Дмитрием Тарасовым", кокетливо смеется. Затем, видимо, тогда еще супруги, ужинают, проводят ночь любви. А утром "девушка" встает с постели, идет к фортепиано и принимается играть и петь свой хит "Под звуки поцелуев".

Так называемый, Тарасов в ужасе выбегает из квартиры, завернувшись в одеяло. "Когда привыкла просыпаться одна. Отмечай одержимых подруг", – подписал свое творение Мишаня.

Пользователи моментально отреагировали на провокационный ролик. "Это гениально!", "Мишаня, ты сделал мой день!", "Лермонтов, ты талант! Короткометражки – это твое", "Я в ауте! В нокауте! Ребята! Вы лучшие! Я вас обожаю. Бузова наймет киллеров", – высказались восторженные поклонники Мишани. Меньше, чем за сутки, клип набрал свыше 130 тысяч "лайков" в Instagram.

Ранее Ольга уже становилась объектом насмешек Лермонтова. Он обратил внимание, что в микроблоге ведущей часто появляются рекламные видео, в которых звезда разыгрывает iPhone среди своих подписчиков. И сделал пародию с "бузофоном".