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В интервью изданию USA Today модель бельгийского происхождения Ханна Габи Одиль, работавшая с домами моды Alexander Wang, Dior, Gucci и Prada, впервые рассказала, что является интерсекс-человеком.

Интерсексуальность, или интерсекс — вариации половых характеристик у людей и животных, не вписывающиеся в традиционные бинарные представления о мужских и женских телах. По оценкам экспертов, с интерсекс-вариациями рождается 0,05—1,7% населения; верхняя граница этого диапазона приблизительно соответствует проценту рыжеволосых людей среди всего населения. В последнее время термин "интерсексуальность" заменил слово "гермафродитизм" - состояние организма, при котором возможно одновременное или последовательное существование мужских и женских половых признаков и/или репродуктивных органов.

Фото опубликовано Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) Ноя 21 2016 в 1:21 PST

При рождении Одиль диагностировали синдром нечувствительности к андрогенам (AIS), который встречается у 1 ребёнка из 20 тысяч. Генетически Ханна Габи является мужчиной, однако из-за синдрома нечувствительности к андрогенам её тело развивалось по женскому фенотипу. Врачи убедили родителей Одиль сделать ребёнку операцию по удалению яичек в 10 лет. В 18 девушка перенесла ещё одну операцию — вагинопластику.

Фото опубликовано Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) Сен 24 2016 в 3:37 PDT

Своим каминг-аутом Одиль призывает обратить внимание на нарушение прав интерсекс-людей и помочь благотворительной организации InterACT, которая поддерживает интерсекс-подростков. Модель записала видео, в котором рассказала о том, что она интерсекс, и выступила против "нормализующих" операций, которым многие родители подвергают своих интерсекс-детей по рекомендациям врачей, основанным на представлении о "правильной" и "неправильной" половой принадлежности.

Фото опубликовано Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) Сен 23 2016 в 4:08 PDT

"Это такая же особенность, как цвет глаз или волос, и она не помешает вам стать тем, кем захотите", — добавила модель, обращаясь к интерсекс-подросткам.

Источник: wonderzine.com