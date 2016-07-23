Российская киноактриса Оксана Акиньшина в третий раз стала мамой. Звезда родила девочку.

Мама с новорожденной уже вернулись домой из элитного подмосковного роддома "Лапино". Имя новорожденной пока неизвестно.

Напомним, Оксана и ее супруг, кинопродюсер Арчил Геловани, растят двух сыновей. Старшему сыну актрисы Филиппу, рожденному в браке с директором PR-компании Дмитрием Литвиновым, в этом году исполнится 8 лет. Сыну Арчила и Оксаны Константину четыре года.

Фото опубликовано Оксана Акиньшина (@oksana_akinshina) Июл 23 2016 в 4:17 PDT

Оксана с мужем и младшим сыном.

У любвеобильной актрисы были и известные возлюбленные -- актер Алексей Чадов, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и актер и певец Алексей Воробьев.

Фото: Instagram