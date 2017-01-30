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Эпатажный российский бард Никита Джигурда, который осенью прошлого года развелся с женой, фигуристкой Мариной Анисиной, заявил, что через суд потребует у экс-супруги алиментов.

Джигурда утверждает, что согласно условиям заключенного между ним и Анисиной брачного договора, спортсменка обязана выплачивать ему минимальную сумму, необходимую для существования, так как он сейчас нигде не работает, сообщает ntv.ru.

Для Марины Анисиной эта новость стала полной неожиданностью. По словам адвоката фигуристки Сергея Жорина, брачный контракт у Джигурды и Анисиной действительно существует, но прописанные в нем финансовые обязанности спортсменки -- это "фантазии Джигурды".

Если суд все-таки обязует Анисину оплачивать барду прожиточный минимум, то эта сумма составит 15 307 рублей (231 евро) в месяц.