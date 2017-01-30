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У 31-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду не получилось сохранить в тайне свои отношения с продавщицей и моделью Джорджиной Родригес.

Фотографии пары быстро разлетелись по многим мировым СМИ, а мама спортсмена давит на сына, чтобы тот поскорее женился, сообщает Opp Trends со ссылкой на португальские таблоиды.

Роналду встречается с Джорджиной Родригес уже четыре месяца. Как только журналистам стало об этом известно, футболисту пришлось познакомить свою девушку с мамой, Долорес Авейру.

Фото опубликовано The Wedding Pic (@theweddingpic) Янв 10 2017 в 1:25 PST

По словам знакомых семьи Роналду, матери одного из самых известных футболистов мира очень понравилась избранница сына, и та с нетерпением ждет, когда молодые люди поженятся. Также говорят, что знаменитый спортсмен и сам хочет поскорее стать мужем и отцом.

По некоторым данным, свадьба Роналду назначена на лето 2018 года, но представители звезды эту информацию пока не подтверждают.

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Янв 26 2017 в 10:18 PST

Криштиану Роналду c шестилетним сыном, рожденным суррогатной матерью.

Интересно, что совсем недавно футболист как бы совершил каминг-аут. Во время матча между испанскими клубами "Реал" и "Атлетико Мадрид" между 31-летним Роналду и 24-летним полузащитником клуба "Атлетико" Коке случилась перепалка, в которой Криштиану ответил на выпад соперника: "Да, я гей, но зато у меня полно денег". Позже поклонники спортсмена сошлись во мнении, что путаница произошла из-за трудностей перевода испанского ругательства "maricon", которое на языке оригинала звучит, скорее, как грубое оскорбление, а не признание человека геем.

Напомним, что с 2010 по 2015 год футболиста связывали отношения с русской моделью Ириной Шейк. Также португалец воспитывает шестилетнего сына Роналду-младшего, рожденного суррогатной матерью.