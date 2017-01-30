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В интервью радиостанции 4's 'Desert Island Discs известный спортсмен Дэвид Бекхэм признался, что он и его супруга, модельер Виктория Бекхэм недавно повторно дали клятву верности друг другу.

"В отличие от огромного торжества, которое мы устроили в 1999 году, это была небольшая вечеринка, на которой присутствовали всего шесть человек. Тогда мы сидели на троне и с коронами на головах и много вложили в свадьбу. Сейчас же церемония прошла куда более интимно", — признался Дэвид.

На вопрос ведущего, в чем секрет крепкого брака пары, поженившейся в 1999-м году, Бекхэм без раздумий ответил, что это строгие моральные принципы и способность разговаривать друг с другом.

"Мы вместе, потому что мы семья. У нас четверо замечательных детей. Конечно, бывало всякое, но никто не знает меня лучше, чем Виктория. Мы до сих пор вместе, потому что очень любим друг друга", — заключил бывший футболист.

Фото опубликовано Victoria Beckham (@victoriabeckham) Янв 30 2017 в 12:06 PST

Дэвид Бекхэм с детьми.

Напомним, Дэвид и Виктория познакомились 20 лет назад на вечеринке после футбольного матча "Манчестер Юнайтед". Тогда еще скромный футболист отважился заговорить с солисткой группы Spice Girls, и это решение стало в его жизни судьбоносным. Казалось бы, звезды первой величины должны были отправиться на первое свидание в дорогой ресторан, но нет: Дэвид пригласил Викторию в маленькое китайское кафе. Зато свадьба была куда более фешенебельной: пышное торжество на несколько сотен гостей прошло в замке Латтрелстоун в Дублине.

Сейчас пара воспитывает четверых детей: 17-летнего Бруклина, 14-летнего Ромео, 11-летнего Круза и пятилетнюю Харпер.

Источник: graziamagazine.ru