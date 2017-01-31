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В ночь с 30 на 31 января некий мужчина сообщил в полицию, что держит в заложниках в квартире в центре Москвы известную певицу Софию Ротару.

Злоумышленник рассказал, что легендарная исполнительница находится у него дома на улице Садовой взаперти, и, по словам мужчины, он готов расправиться с артисткой. "В руках у меня страпон, я намерен ее убить", – цитирует неизвестного Life.ru.

Правоохранительные органы немедленно отреагировали на сообщение о происшествии. На место прибыл наряд полиции, однако обнаружить мужчину не удалось. В настоящее время ведется розыск злоумышленника.

Концертный директор Ротару Сергей Лавров сообщил, что сейчас она находится в Испании. "Ни по каким квартирам по улицам Садовым она не ездит, у Софии Михайловны слишком плотный график, чтобы это делать", – цитирует его Life.ru.

Отметим, что в последнее время в адрес прославленной певицы поступает много критических отзывов. В частности, известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что 69-летняя Ротару давно далека от творчества.

"Мне обидно за Софию Ротару, – признался Соседов. – После смерти своего мужа – прекрасного музыканта Анатолия Евдокименко – она оказалась дезориентирована в том музыкальном материале, который ей предлагают. Анатолий был ей хорошим советчиком в этом. Поскольку сама Соня – не музыкант, она только певица, которая плохо разбирается в музыкальном стилях и жанрах. Вы послушайте, что она поет сегодня – какой-то ужас, типа "Океана твоей любви"! За последние годы Ротару выпустила только две более-менее приличные песни – "Белая зима" и "Белый танец", все остальное – откровенный шлак. У нее были прекрасные вещи, написанные композиторами Тухмановым, Кирияком, Теодоровичем, Матецким, Бабаджаняном – "Верни мне музыку", "Лаванда", но все в прошлом. У меня такое чувство, что сегодня Ротару кто-то просто двигает из верховной власти, потому что певица в ее нынешнем состоянии очень далека от творчества".