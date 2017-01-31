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В интервью российскому изданию Starhit известная латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о своих отношениях с едой, любви к комфорту и увлечении турецкими сериалами.

Много путешествующая в последнее время певица призналась, что самое большое впечатление на нее произвели Индия и Африка. "Прилетев в Индию, мы пересели на автобус, который нас возил по этой стране. Самое большое впечатление – люди настолько бедные, но женщины так ярко, красиво одеты и довольны жизнью. Еще мне хочется вернуться в Африку. Я была в Найроби, а оттуда мы полетели в горы на частном самолете. Кружили над национальным парком, и там становится заметно, как человек выживает зверей из их среды. Мы не волнуемся о животных. Вырубаем леса, желая жить среди деревьев, а потом не понимаем, почему медведи в города идут – у них же отобрали дом", -- рассказала певица.

Фото опубликовано Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Июн 8 2016 в 3:36 PDT

Исполнительница отметила, что не особо стремится во время путешествий знакомиться с экзотической кухней. "У меня не возникает даже такая мысль, потому что на еду мне наплевать, -- сказала Вайкуле. -- Она для меня – топливо. Я не люблю есть и могу съесть лимон, насытившись им. Положить в рот жареного таракана, упаси Господи, он для меня никакого интереса не представляет".

А вот комфорт для певицы обязателен. "Например, мне важно, чтобы организаторы соблюдали мой райдер и давали мне номер с плотными занавесками, -- призналась Вайкуле. -- Я как абсолютный жаворонок просыпаюсь, даже если на меня луч света попал. Сделать красиво можно всегда. Мы даже на берегу главной африканской реки Мары жили очень комфортно. Масаи охраняли наши роскошные палатки, внутри которых были душ и туалет. А вокруг ходили дикие животные. Не хотелось мешать им, но и самим дикими становиться не хотелось".

Фото опубликовано Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Июн 19 2016 в 2:29 PDT

Певица также отметила, что недавно сформулировала для себя новое правило. "Основано оно на мелочи, но все же. Если бы мне сказали какое-то время назад, что я буду смотреть турецкие сериалы – хохотала бы в голос! Но подсела. Начала с "Великолепного века". Было интересно, что такое гарем, как там живут. Потом переключилась на другой фильм. Отличные актеры, профессиональная игра. На самом деле из этой мелочи рождается урок, мое правило: никогда не отрицай, не осуждай и не отвергай то, что ты не знаешь, не видел, человека, с которым лично не познакомился. Это может быть серьезной ошибкой!" -- сказала певица.

Источник: starhit.ru