Поклонники Ольги Бузовой просят присвоить ей звание народной артистки (1)

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Woman | 31 января 2017 года, 12:40

Поклонники ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой создали в соцсетях черновик петиции, с помощью которой хотят добиться для своей любимицы звания народной артистки Российской Федерации.

Не так давно Бузова развелась с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, и тут же с головой погрузилась в работу. Девушка является телеведущей, дизайнером, писательницей, а с недавних пор - еще и певицей.

Поклонники считают, что за все эти заслуги Бузову нужно наградить званием народной артистки России.

Отметим, что большинство интернет-пользователей посчитали петицию обычной шуткой, но фанаты "Дома-2" и его ведущей настроены весьма решительно. В самом скором времени обращение в Министерство культуры РФ должно появиться на портале Change.org.

Кстати, президент Российской Федерации издаёт указ о присвоении почётного звания "Народный артист Российской Федерации" один раз в год, в преддверии празднования Дня работника культуры, который приходится на 25 марта. Так что петиция появилась весьма своевременно.

Источник: Woman.ru
Комментарии 1
h43 минуты назад
Ага - "погорелого театра" ))))
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