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Поклонники ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой создали в соцсетях черновик петиции, с помощью которой хотят добиться для своей любимицы звания народной артистки Российской Федерации.

Не так давно Бузова развелась с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, и тут же с головой погрузилась в работу. Девушка является телеведущей, дизайнером, писательницей, а с недавних пор - еще и певицей.

Поклонники считают, что за все эти заслуги Бузову нужно наградить званием народной артистки России.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 29 2017 в 11:32 PST

Отметим, что большинство интернет-пользователей посчитали петицию обычной шуткой, но фанаты "Дома-2" и его ведущей настроены весьма решительно. В самом скором времени обращение в Министерство культуры РФ должно появиться на портале Change.org.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 25 2017 в 4:16 PST

Кстати, президент Российской Федерации издаёт указ о присвоении почётного звания "Народный артист Российской Федерации" один раз в год, в преддверии празднования Дня работника культуры, который приходится на 25 марта. Так что петиция появилась весьма своевременно.