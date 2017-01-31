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Российский шоу-бизнес взбудоражила новость о якобы имеющем место быть романе между 30-летней солисткой группы A'Studio Кети Топурия, замужней женщиной и мамой полуторагодовалой дочки Оливии, и 37-летним рэпером Гуфом (настоящее имя -- Алексей Долматов).

Информацией о романе поделилось издание life.ru, узнавшее, что Топурия и Гуф вместе проводят отпуск в Таиланде и снявшее с помощью "гражданского корреспондента" видео на вилле, где отдыхала пара.

Примечательно, что в аккаунтах Кети и Гуфа и соцсетях не было ни намёка на совместный отдых. Певица публиковала исключительно селфи и видео, на которых она развлекается с подружками. При изучении снимков на странице Гуфа также создается впечатление, что в Таиланде он отдыхал в одиночестве.

Фото опубликовано Keti Topuria (@keti_one_official) Янв 11 2017 в 4:21 PST

Фото опубликовано @therealguf Янв 17 2017 в 8:41 PST

Тем не менее, в аккаунтах обоих артистов присутствовали снимки виллы и шезлонга, по которым можно определить, что они отдыхали в одном доме. Общей была и отметка о геолокации -- Baan Tawantok Villa.

Фото опубликовано Keti Topuria (@keti_one_official) Янв 13 2017 в 10:44 PST

Фото опубликовано @therealguf Янв 5 2017 в 3:36 PST

Life.ru также удалось заснять прилетевших из Таиланда на одном самолёте Кети и Гуфа, однако из зоны таможенного контроля парочка вышла по отдельности.

Изданию стали известны и некоторые детали звездного романа. По словам близких пары, Топурия и Долматов начали общаться в марте прошлого года на съёмочной площадке, когда A'Studio снимали клип на совместную с Гуфом песню "Далеко".

Симпатия между столь непохожими артистами быстро переросла в настоящую страсть: Кети и Гуф стали встречаться за пределами концертных площадок. Почти десять месяцев влюблённым удавалось скрывать свои отношения от всех — о романе Топурии и Долматова знали всего несколько человек.

"Кети так старательно всё скрывала — боялась, что узнает муж, -- рассказал life.ru источник из окружения Топурии. -- Лев, насколько мне известно, сейчас живёт в США, куда он уехал по работе".

Фото опубликовано Кэти Топурия & Лев Гейхман (@keti_lev) Сен 30 2016 в 8:52 PDT

Кети с мужем и дочкой.

По словам того же источника, в Москве Долматов и Топурия практически не появляются вместе в людных местах. Романтические встречи Кети и Алексея проходят, в основном, в его загородном доме. Топурия, однако, не пропускает ни одного выступления Гуфа на концертах в столице.

Сама певица в беседе с life.ru опровергла факт совместного отдыха с Гуфом. "С мужем я ещё не рассталась. А с Гуфом и группой Center мы дружим уже давно, ещё до совместной песни, у нас очень хорошие отношения, мы общаемся. Мы не отдыхали вместе, и на фотографиях не я", — заявила солистка A'Studio.

Фото опубликовано Кэти Топурия & Лев Гейхман (@keti_lev) Авг 7 2015 в 4:09 PDT

Напомним, что Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана четыре года назад. На роскошной свадьбе пары гуляли свыше 500 гостей. В июне 2015 года у супругов родилась дочь, которую назвали Оливией.

Что касается Гуфа, то он был женат на телеведущей и дизайнере Айзе Анохиной (девичья фамилия -- Вагапова), которая родила рэперу сына Сами. Анохина тоже прокомментировала возможный роман бывшего мужа life.ru.

Фото опубликовано A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Янв 17 2017 в 4:20 PST

Айза Анохина.

"У меня были подозрения, что рядом с ним хорошая женщина, судя по тому, какой правильный образ жизни он сейчас ведёт, — сказала бывшая жена музыканта.

Фото: Mixnews, Instagram