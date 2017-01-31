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Издание Privātā Dzīve выяснило, в каких вузах учатся (или учились) дети известных в Латвии людей и во сколько обходится это обучение.

Например, старший сын экс-премьера Айнарса Шлесерса Эдвардс (на верхнем фото с отцом и матерью, а также Элизабете Садауской, дочкой хозяйки компании Domenikss Бениты Садауски) в прошлом году закончил престижный King's College London, освоив специальность "управление бизнесом". После чего поступил в частный британский университет Regent`s. Обучение в King's College London обходится в сумму около 10 570 евро в год. Отметим, что параллельно учебе молодой человек работает представителем принадлежащей его отцу компании Euro Rail Trans в Азии.

Атис Ирбе, сын известного латвийского хоккеиста Артура Ирбе, изучает спортивный менеджмент в Америке -- в Elon University, где год обучения стоит около 33 266 евро.

Атис Ирбе с отцом.

В свою очередь, упомянутая выше Элизабете Садауска, дочь хозяйки компании Domenikss Бениты Садауски, в прошлом году получила степень бакалавра истории и философии в The American University of Paris, год обучения в котором стоит около 29 646 евро.

Хозяйка компании Domenikss Бенита Садауска с дочерью Элизабете.

Рудольфс Калвитис, сын главы Latvijas Gāze Айгарса Калвитиса, уже десятый год живет в Америке. Как и сын Артурса Ирбе, он выбрал специальность "спортивный менеджмент", что вполне объяснимо, так как его папа является еще и главой Латвийской федерации хоккея. Профессию молодой человек осваивает в Aurora University Sports Management, где год обучения обходится в сумму около 21 140 евро.

Айгарс Калвитис.

Рудольфс Калвитис.

Луизе Микельсоне, дочь экс-главы Latvenergo Карлиса Микельсонса, в следующем году планирует закончить обучение в Oxford Brookes University в Великобритании. Девушка изучает управление бизнесом и маркетинг, параллельно подрабатывая официанткой. Обучение в данном вузе стоит около 10 860 евро в год.

Карлис Микельсонс.

Луизе Микельсоне.

По материалам журнала Privātā Dzīve