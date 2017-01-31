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Иева Ильвес (в девичестве -- Купце), супруга экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, недавно ставшая мамой, планирует уехать в Америку, где ее муж нашел работу.

На своей странице в соцсети Facebook Иева, опубликовав пост о знакомстве с владелицей стартапа infogr.am, указала, что вскоре отправится в "Силиконовой долине". И добавила, что ее супруг нашел работу в Стэндфордском университете, который как раз в упомянутой долине и расположен.

По информации издания Kas Jauns, экс-президент Эстонии будет преподавать в Стэнфордском университете как приглашенный лектор полгода, после чего с ним, возможно, продлят договор еще на год.

Тоомас Хендрик Ильвес по образованию -- психолог. В 1976 году закончил Колумбийский университет, получив степень бакалавра психологии, а в 1978 году — Пенсильванский университет (магистр психологии). В Стэнфордском университете -- около 70 факультетов, включая психологический.

Напомним, что руководитель отдела координации политики национальной кибербезопасности Министерства обороны Латвии Иева Купце вышла замуж за тогда еще президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса 2 января 2015 года. Ильвес был главой соседнего государства с 23 сентября 2006 года по 10 октября 2016 года. 28 ноября 2016 года у пары родился сын Ханс Хендрик Ильвес.

Подготовлено с использованием материалов журнала Kas Jauns

Фото: Mixnews