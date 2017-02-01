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Победительница "Евровидения-2012", шведская певица Лорин призналась в своей бисексуальности.

33-летняя шведка с марокканскими корнями дала откровенное интервью местному изданию, в котором не стала скрывать свою сексуальную ориентацию. "Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека. Являюсь ли я бисексуалом? Да", – заявила Лорин шведской газете Expressen.

Напомним, исполнительница прославилась благодаря своей победе в Международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2012 году с песней Euphoria.

Певица намерена покорить "Евровидение" и в нынешнем году. Она уже выдвинула свою кандидатуру на национальный отбор к музыкальному соревнованию с новой композицией Statements.

Кстати, пару лет назад Лорин поразила публику откровенным клипом на песню Paper light. В ролике шведская исполнительница появилась в наряде, едва прикрывающем грудь. Мнения многочисленных поклонников певицы разделились: кто-то назвал новый образ Лорин чересчур откровенным и даже вызывающим, а кто-то, наоборот, восхитился красивой эротикой.

Сама исполнительница объяснила свою тягу к обнажению попыткой привлечь внимание к дискриминации прав женщин. По мнению певицы, если обнаженное по пояс мужское тело совсем не шокирует общество, то точно такое же право на наготу имеют и представительницы слабого пола.