Певец, композитор и продюсер Фаррелл Уильямс и его супруга Хелен Ласичан стали родителями тройняшек.

Это радостное в жизни пары событие произошло в январе, но пол, а также имена новорожденных пока еще не раскрываются. Однако известно, что и малыши, и их мать чувствуют себя хорошо.

Напомним, что у пары уже есть ребенок, сын Рокет, родившийся в ноябре 2008 года. Первенец был назван в честь классической песни Элтона Джона Rocket Man, также сыну посвящена песня самого Фаррелла Rocket’s Theme, звучащая в мультфильме "Гадкий я".

43-летний Уильямс и Ласичан, которая младше мужа на семь лет, встречаются уже более десяти лет. Свои отношения пара узаконила в октябре 2013 года, устроив церемонию бракосочетания в ботаническом саду Майами, а бурное торжество по этому поводу — на яхте Never Say Never. Среди гостей были Джей Зи, Джастин Тимберлейк, Гвен Стефани, Робин Тик, Баста Раймс и Ашер, поэтому вечеринка плавно перешла в совместный концерт.

О супруге Фаррелла известно немного. Она работала моделью, в последние годы в прессе говорят, что она дизайнер, однако под каким брендом трудится Ласичан, неизвестно. Единственный образец ее работы — платье, в котором она выходила замуж.

Источник: elle.ru