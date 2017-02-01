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Сейчас Ким Кардашьян — любимица дизайнеров, трендсеттер и икона стиля. Однако начинала звезда с домашнего секс-видео с тогдашним бойфрендом Рэем Джеем. После того, как в 2003 году скандальный ролик попал в сеть, о Ким заговорили все, а ее закадычная подружка Пэрис Хилтон ушла на второй план.

Недавно Рэй, не снискавший такой же славы, как Ким, решил рассказать изданию Heat свою версию произошедшего. Вопреки расхожему мнению о том, что секс-видео попало в интернет случайно, актер считает "слив" результатом четко продуманного плана. "Ким была невероятно жадной до славы. Я только сыграл свою роль, чтобы она стала знаменитой", — сказал Рэй.

Фото опубликовано Official Ray J Fan Page (@rayjfans) Янв 31 2017 в 6:39 PST

Рэй Джей.

Более того, Джей намекнул, что мать Ким Крис Дженнер не только заставила дочь пойти на это, но еще и сама сымитировала утечку видео. "У меня не было копии кассеты, — говорит актер. — Читайте между строк". После такого заявления слухи о том, что мать Кардашьян присутствовала во время самого "процесса", уже не кажутся невероятными.

Фото опубликовано Kris Jenner (@krisjenner) Ноя 22 2016 в 7:02 PST

Мать Ким Кардашьян Крис Дженнер.

Напомним, в начале своей карьеры Ким Кардашьян работала стилистом у Пэрис Хилтон. Юная звезда настолько завидовала успеху "гламурной блондинки", что хотела переплюнуть подругу любым способом. Поэтому после того, как в сеть попало порно-видео с Хилтон под названием "Одна ночь в Пэрис", через несколько месяцев публика увидела ролик с Ким.

Источник: graziamagazine.ru