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Рэпер Джей Зи и певица Бейонсе ожидают пополнения в семействе. Радостной новостью исполнительница поделилась в своем аккаунте в Instagram — на фотографии она показала округлившийся животик.

"Мы хотим поделиться нашей любовью и радостью. Нас благословили дважды. Я счастлива, что наша семья пополнится двойней. Мы благодарим вас за ваши добрые пожелания", — прокомментировала снимок певица.

Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Фото беременной Бейонсе уже собрало свыше 7 млн "лайков".

Новость автоматически положила конец слухам о том, что 47-летний рэпер и 35-летняя певица якобы готовят к разводу и не живут вместе.

Напомним, что о первой беременности Бейонсе поклонники узнали в 2011 году, когда исполнительница появилась на церемонии награждения MTV Video Music Awards. Дочь музыкантов Блю Айви Картер появилась на свет 7 января 2012 года.

Бейонсе номинирована на 9 премий "Грэмми", церемония пройдет уже 12 февраля. А в апреле певица собирается выступить на музыкальном фестивале Coachella.

Напомним, Бейонсе и Джей Зи поженились в 2008 году.