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Недавно 26-летняя российская певица Нюша в своем Instagram объявила, что выходит замуж. На днях певица дала интервью о возлюбленном и призналась, что еще никогда и ни к кому не испытывала таких чувств.

Объявляя о помолвке, исполнительница похвасталась кольцом с бриллиантом. По слухам, свадебное торжество может состояться уже в этом году.

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha) Янв 24 2017 в 2:41 PST

В декабре репортеры выяснили, что певица встречается с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта России Игорем Сивовым.

Жених звезды родом из Казани. В конце 90-х Сивов выступал в команде КВН "Четыре татарина". На данный момент он занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта России. Игорь на десять лет старше Нюши. От первого брака у него есть два сына.

Недавно Нюша решилась впервые рассказать о своем возлюбленном в интервью журналу "ОК!".

"Я могу сказать, что сейчас рядом со мной человек, который превзошел все мои ожидания", — призналась Нюша.

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha) Дек 14 2016 в 4:30 PST

"Таких чувств я еще никогда не испытывала", — добавила исполнительница. Певица уверяет, что впервые за долгое время почувствовала рядом сильное мужское плечо.

Также Нюша пояснила, что публичность, по ее мнению, может стать серьезным испытанием для отношений. "Во-первых, публичному человеку нужно время, чтобы разобраться, любят его как личность или как артиста — за известность. А во-вторых, можно представить себе такую ситуацию: к тебе домой заходит сосед и смотрит, как ты встаешь с кровати, готовишь завтрак, ссоришься со своим любимым человеком… Конечно, есть люди, которым комфортно жить с таким вниманием к их жизни. <…> Но это не моя история".

По информации осведомленных источников, искра между Нюшей и ее избранником пробежала в начале осени 2016 года, о чем артистка сразу же сообщила поклонникам на сольном концерте в Москве: "Мое сердце несвободно".