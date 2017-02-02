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В Перовском суде Москвы состоялось первое заседание по иску "Русфонда" к родным Жанны Фриске, касающемуся пропажи части денег, собранных на лечение певицы. Трехлетнего сына Жанны Платона привлекли в качестве соответчика по делу.

На досудебную стадию процесса явились только представители "Русфонда". Семья Фриске и Дмитрий Шепелев проигнорировали суд. Председательствующий огласил иск. По его словам, "Русфонд" передал тяжелобольной Жанне Фриске по договору 25 миллионов рублей (370 105 евро), предназначенных на лечение. Певица должна была отчитываться о своих расходах перед благотворительным фондом. Однако она предоставила "Русфонду" отчет только о трех миллионах рублей (45 018 евро).

Адвокат благотворительной организации в ходе заседания уточнил исковые требования. Совсем недавно стало известно, что наследниками Фриске стали родители певицы и ее сын Платон. В результате суд постановил привлечь Ольгу и Владимира Фриске и трехлетнего Платона Шепелева в качестве соответчиков по делу. Интересы сына актрисы будет представлять его отец, популярный ведущий и шоумен Дмитрий Шепелев.

"За несколько дней до смерти певицы один из ее наследников обналичил средства", – сообщил юрист благотворительного фонда. В доказательства своих слов он предоставил суду документы из полиции.

Следующее заседание назначено на 28 февраля, чтобы ответчики смогли подготовиться к слушанию по существу.

Напомним, 13 января стало известно, что Перовский суд города Москвы принял исковое заявление "Русфонда", в котором благотворительная организация потребовала, чтобы семья Жанны Фриске отчиталась за собранные на лечение певицы деньги.

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Янв 21 2017 в 11:22 PST

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном.

Общая сумма пожертвований составила 69,2 миллиона рублей (1 038 420 евро). По желанию Жанны, 32,6 миллиона рублей (489 196 евро) были отправлены на оплату лечения девяти онкобольных детей. Российское законодательство не позволяет благотворительным фондам дольше года держать на своих банковских счетах целевые пожертвования. Поэтому деньги для продолжения лечения – оставшиеся 25 миллионов рублей (370 105 евро) – были переведены на личный банковский счет певицы по договору с ней. Ранее СМИ сообщали о том, что, что доверенность на распоряжение деньгами на счету певицы была у ее матери.

Фото: @friskefan/Instagram, @dmitryshepelev/Instagram