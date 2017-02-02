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Фотография беременной американской поп-звезды Бейонсе в Instagram установила рекорд по количеству лайков.

Снимок за 15 часов набрала более 8 млн лайков, из них 1,4 млн пришлись на первые полчаса после публикации.

Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

В среду мать пятилетней дочери Блю Айви и супруга рэп-исполнителя Джей Зи объявила, что на этот раз беременна двойней.

"Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания", - отметила поп-звезда.

Свое сообщение она подписала как Картер - это настоящая фамилия ее супруга Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.