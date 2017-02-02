Снимок беременной певицы Бейонсе установил рекорд в Instagram
Woman | 2 февраля 2017 года, 16:28
Фотография беременной американской поп-звезды Бейонсе в Instagram установила рекорд по количеству лайков.
Снимок за 15 часов набрала более 8 млн лайков, из них 1,4 млн пришлись на первые полчаса после публикации.
В среду мать пятилетней дочери Блю Айви и супруга рэп-исполнителя Джей Зи объявила, что на этот раз беременна двойней.
"Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания", - отметила поп-звезда.
Свое сообщение она подписала как Картер - это настоящая фамилия ее супруга Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.
Источник: BBC