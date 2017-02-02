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Российский рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) в своем блоге в Instagram высказался по поводу слухов о его романе с солисткой группы A'Studio Кети Топурия.

"Я не знаю даже как на такое реагировать... Я бы, может, даже опять промолчал, как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки чтоб ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по приезде в Москву... Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне как человеку и так не с самой лучшей репутацией такой материал, может быть, даже и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого", – написал Алексей.

"Да пошли они все! Главное, что твоя совесть чиста", – поддержали поклонники своего любимца. "Покажи тогда свою девушку! Где она?" – скомандовали другие. Кое-кто засомневался в словах певца. "Раскрыли они тебя очень дельно, тут ничего не скажешь. Одна вилла, один самолет, выход из самолета вы хорошо спланировали, что один выходит через несколько минут после другого", – написали фолловеры.

Фото опубликовано Keti Topuria (@keti_one_official) Янв 11 2017 в 4:21 PST

Фото опубликовано @therealguf Янв 8 2017 в 8:12 PST

Напомним, что согласно информации портала Life.ru, Кети Топурия недавно отдыхала в Таиланде вместе с Гуфом. В распоряжении журналистов оказались снимки и видео, на котором женщина, облаченная в бежевый купальник, загорает, лежа на груди у рэп-исполнителя. Однако фотографии и ролик получились нечеткими. С другой стороны, и у Кети, и у Гуфа была обозначена геолокация на одной и той же вилле.

PR-менеджер Кети Виктория Нуриева опровергла информацию об отношениях певицы с рэпером. "Все это чушь и полный бред. Не знаю, как реагировать на такие провокационные новости. Я считаю, Кети Топурию как замужнюю женщину такие новости просто оскорбляют. С мужем у них прекрасные отношения", – пояснила она Dni.Ru.

Ранее сама Кети прокомментировала ситуацию порталу Life.ru. "С мужем я ещё не рассталась. А с Гуфом и группой Center мы дружим уже давно, ещё до совместной песни, у нас очень хорошие отношения, мы общаемся. Мы не отдыхали вместе, и на фотографиях не я", — заявила солистка A'Studio.

Фото опубликовано Кэти Топурия & Лев Гейхман (@keti_lev) Янв 22 2017 в 1:35 PST

Кети с мужем.

Напомним, что 30-летняя Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана четыре года назад. На роскошной свадьбе пары гуляли свыше 500 гостей. В июне 2015 года у супругов родилась дочь, которую назвали Оливией.

Что касается 37-летнего Гуфа, то он был женат на телеведущей и дизайнере Айзе Анохиной (девичья фамилия -- Вагапова), которая родила рэперу сына Сами. Сейчас Гуф официально является свободным мужчиной.