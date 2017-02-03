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Жительница британского графства Норт-Йоркшир сбросила 115 килограммов после рождения своих пятерых детей и стала звездой социальных сетей.

35-летняя Симон Гейтли занялась спортом и изменила рацион своего питания, чтобы вернуться в форму. Женщина ежедневно выходит на часовую пробежку в пять часов утра, а также гуляет с собакой. Два раза в неделю британка посещает спортзал. "Я тренируюсь даже вместе с детьми, которые воспринимают это как игру", — говорит она.

Фото опубликовано Simone Gately Official (@simonegatelyfitmum5) Янв 14 2017 в 11:16 PST

Судя по тому, что в соцсетях не найти "толстых" снимков Симон, 115 кг -- это не единовременный сброс веса, а цифра, сложившаяся из лишних килограммов, от которых женщина избавлялась после каждой из беременностей, что, впрочем, никак не умаляет достижений британки.

Фото опубликовано Simone Gately Official (@simonegatelyfitmum5) Ноя 5 2016 в 6:31 PDT

Фото опубликовано Simone Gately Official (@simonegatelyfitmum5) Окт 18 2016 в 4:10 PDT

Сейчас на страницу Гейтли в Instagram подписаны более 26 тысяч человек. По словам Сиимон, у нее регулярно просят совета мужчины, обеспокоенные тем, что их партнерши не могут сбросить вес после рождения ребенка.