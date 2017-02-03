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В середине февраля прошлого года стало известно, что 48-летняя австралийская певица Кайли Миноуг готовится к свадьбе с 27-летним актером Джошуа Зассе. Увы, спустя почти год, выяснилось, что бракосочетания не будет.

Как сообщают источники газеты The Sun, Кайли разорвала помолвку из-за измены актера с 34-летней испанской актрисой Мартой Миланс.

"На Кайли невозможно смотреть без слез, — говорит инсайдер. — Она думала, что он — ее единственный, что он любит ее". По всей видимости, Джошуа хорошо играл роль влюбленного в певицу: ведь, если верить тем же источникам, роман с Мартой у актера давно. В прошлом году они познакомились на съемках сериала "Завтра не наступит", и между ними сразу завязались отношения. "До Кайли, видимо, слухи дошли только сейчас", — признался инсайдер.

Предстоящий брак должен был стать для исполнительницы первым официальным в жизни.

Кайли сильно не везет в личной жизни, у нее было много романов, но ни один не завершился свадьбой. У певицы были отношения с певцом Джейсоном Донованом, вокалистом группы INXS Майком Хатченсом.

Три года Миноуг прожила вместе с фотомоделью Джеймсом Гудингом, расставание с которым для нее стало большой травмой. Джеймс не смог смириться с тем, что его женщина постоянно занята.

Кайли также встречалась с актером Оливье Мартинесом, а в 2010-м году у нее завязались отношения с моделью Андресом Валенкосо, с которым певица также рассталась в 2013 году.