Папарацци сфотографировали держащихся за руки британского принца Гарри и американскую актрису Меган Маркл. Снимки опубликовала газета The Sun. Фотографии были сделаны в Лондоне.

Как утверждается, Маркл поселилась в коттедже Гарри на территории Кенсингтонского дворца. Принц и актриса неразлучны на протяжении последних пяти недель.

«На данный момент у Меган нет съемок в Торонто, поэтому она свободна для того, чтобы проводить все свое время с Гарри», – заявил источник.

