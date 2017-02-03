Woman |

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова написала странный пост в Instagram -- певица пожаловалась, что ей мешают похудеть дети. Каким-то образом "забыв", что она пока еще не стала мамой.

"Ну что, настало время удивительных историй? О том, как мы обычно худеем, -- заинтриговала Ольга подписчиков. -- Даёшь себе обещание: "Все, с понедельника я это все не ем! Буду кушать только правильную пищу, хочу летом влезть в "тот самый купальник", идёшь в супермаркет, закупаешься спаржей... А потом то муж не хочет вместе на диете сидеть, то дети "мама, хотим пирожкоооов!" Предатели. И как жить, когда душа просит красоты и грации, а на деле в помощь только утягивающее белье?"

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 2 2017 в 11:03 PST

В целом в публикации не было бы ничего странного, если бы у Ольги были муж (напомним, что Бузова только что развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым) и дети. Но на данный момент наследников у телеведущей нет, о чем ей подписчики тут же и напомнили.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 2 2017 в 12:18 PST

"В чем проблема? Сядь на диету, детей у тебя нет, одни собаки, а собаки не просят им пирожков испечь?" -- оставила едкий комментарий одна из подписчиц Ольги.

Впрочем, продолжение поста всё объясняет -- в нём Ольга рассказывает о специалисте по похудению и становится понятно, что публикация является рекламной. Многие подписчики это поняли, более того -- нашли абсолютно такие же посты у других людей в Instagram. И ехидно отметили в комментариях, что следовало бы все-таки хоть чуть-чуть переделать рекламу "под себя".