"Евровидение-2017": белорусский дуэт довел Джамалу до слез (4)

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Woman | 5 февраля 2017 года, 17:07

Дуэт Naviband, который представит Белоруссию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве с первой белорусскоязычной песней в истории конкурса, сделал кавер на композицию победительницы 2016 года, певицы Джамалы, сообщает радио "Свобода".

Во время первого полуфинала национального отбора группа исполнила на белорусском языке песню "1944", с которой Джамала победила на конкурсе. Сама украинская певица присутствовала в зале, и выступление дуэта очень растрогало ее.

"Я думаю, слова лишние, так как вся реакция просто у меня на лице. Спасибо вам большое!" - сквозь слезы сказала Джамала после выступления Naviband.

Певица крымско-татарского происхождения Джамала победила на "Евровидении-2016" с песней о трагической судьбе крымско-татарского народа и его депортации в 40-е годы.

Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, а финал пройдет 13 мая.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Патриот 1 час назад
Песня конечно пипец, как и рожа Джамамбы.
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Крик1 час назад
Пока Лукаш забралом щёлкает, тем временем идёт активная подготовка толпы, одним из сильнодействующих наступательных примочек является давление на массы через исполнителей эстрады, поэтому как бы дядя Президент не проспал, когда в белорусские окна поползут "все ценности" западных чертей.
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кот1 час назад
P.S.Какое житие твое,пес смердячий?
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