Woman |

Дуэт Naviband, который представит Белоруссию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве с первой белорусскоязычной песней в истории конкурса, сделал кавер на композицию победительницы 2016 года, певицы Джамалы, сообщает радио "Свобода".

Во время первого полуфинала национального отбора группа исполнила на белорусском языке песню "1944", с которой Джамала победила на конкурсе. Сама украинская певица присутствовала в зале, и выступление дуэта очень растрогало ее.

"Я думаю, слова лишние, так как вся реакция просто у меня на лице. Спасибо вам большое!" - сквозь слезы сказала Джамала после выступления Naviband.

Певица крымско-татарского происхождения Джамала победила на "Евровидении-2016" с песней о трагической судьбе крымско-татарского народа и его депортации в 40-е годы.

Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, а финал пройдет 13 мая.