Лембергс показал сына: малыш празднует первый день рождения
Woman | 10 февраля 2017 года, 10:52
В пятницу, 10 февраля сыну мэра Вентспилса Айвара Лембергса Артуру исполнился год. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
"Нет большего счастья для родителей, чем улыбка и хорошее самочувствие их ребенка. Нашему любимому крепышу - сыночку Артуру сегодня уже годик! Гордимся", - написал Лембергс, выложив также фотографию с сыном.
Nav lielākas laimes vecākiem par savu bērnu labsajūtu un smaidu! Mūsu mīļajam brašulim - dēliņam Artūram šodien jau 1 gadiņš! Lepojamies! pic.twitter.com/2iO3KKutCO— Aivars Lembergs (@AivarsLembergs) 10 февраля 2017 г.
Добавим, Артур – это третий ребенок мэра Вентспилса Айвара Лембергса. От первого брака у него есть двое взрослых детей - Лига и Анрийс.
Фото: twitter.com/AivarsLembergs