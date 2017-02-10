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Известная российская актриса Паулина Андреева, состоящая в романтических отношениях с режиссером Федором Бондарчуком добавила дров в топку общественного мнения, начав свой Instagram со снимка, на котором явно видеть ее округлсчктившийся живот.

При этом Андреева и Бондарчук в кадре выглядят очень счастливыми.

Поклонники знаменитостей тут же обратили внимание на живот актрисы и принялись забрасывать звезду комментариями на этот счет. Однако пока Паулина предпочитает хранить интригу, и никак не комментирует свое возможное интересное положение.