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День Святого Валентина сладкоголосая поп дива Мэрайя Кэри провела более чем отлично. Компанию знаменитости составил ее новый юный любовник – танцор Брайан Танака. Парочка позирует в джакузи с бокалами шампанского в руках. Эту фотографию артистка сама разместила в своем Instagram.

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) Фев 14 2017 в 10:16 PST

За певицу можно только порадоваться, ведь в октябре 2016 года ее бросил жених, австралийский миллиардер Джеймс Паркер. Как сообщали западные таблоиды, за десять месяцев помолвки 48-летний бизнесмен понял, что поп-дива никогда не станет женщиной его мечты.

Мэрайя переживала, но смогла найти нового возлюбленного. Отметим, что слухи о романе между Кэри и Танакой появились еще в декабре, но официального подтверждения не было. Долгосрочная ли это связь или «той-бой» на пару месяцев покажет время.