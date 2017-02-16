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Певице Анне Седоковой может грозить судебный иск от руководства брянского пивного ресторана "Даниловский паб". 16 февраля в заведении должно состояться выступление знаменитости, о котором администрация паба договорилась с певицей ещё несколько месяцев назад.

Буквально за неделю до концерта владельцев "Даниловского паба" огорошила новость о беременности Анны Седоковой, которую она полгода скрывала от журналистов и поклонников. И только недавно опубликовала в своем Instagram фото.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Feb 15, 2017 at 12:09am PST

— Когда мы договаривались с ней о выступлении, они словом не обмолвились о беременности, — рассказал pr-менеджер паба Михаил Михайленко. — Большинство наших клиентов — мужчины, они собирались прийти к нам, чтобы посмотреть на эффектную Анну Седокову. Вряд ли им понравится, что на сцене выступает беременная женщина.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Feb 13, 2017 at 4:24am PST

По словам Михаила, в данный момент руководство "Даниловского паба" обсуждает возможность обращения в суд с иском против Анны Седоковой.

— Мы связывались с представителями Анны, чтобы они вернули нам гонорар, — продолжает Михаил. — Они сказали, что деньги возвращать не будут, а Анна будет выступать у нас.

Концертный директор Анны Седоковой Кирилл Павлов в разговоре Life.ru пояснил, что беременность артистки не мешает её творческой деятельности, а от руководства брянского паба им лично никаких жалоб не поступало:

— О беременности Анны известно уже давно, у всех есть социальные сети. И её положение не мешает работе, выступление состоится по плану, — прокомментировал Кирилл Павлов.