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Вечером 16 февраля в Нью-Йорке состоялась презентация ежегодника Swimsuit 2017 журнала Sports Illustrated.

Главной героиней вечера была 24-летняя американская модель Кейт Аптон, фотография которой украсила обложку этого ежегодника.

Кейт Аптон стала шестой супермоделью в истории Sports Illustrated Swimsuit, которая попадала на обложку три раза.

Кейт Аптон

Кроме нее, в прошлые годы этой чести удостаивались чешка Даниэла Пештова, австралийка Эль Макферсон, американки Кэти Айрленд, Шерил Тигс и Кристи Бринкли (она успела побывать на обложке пять раз и снялась для номера 2017 года в возрасте 63 лет).

Аптон известна своим увлечением конным спортом, танцами и боевыми искусствами. Она также участвует в общественном движении по оказанию помощи домашним животным.

На презентации также присутствовали модели, снимавшиеся для ежегодника: Крисси Тейген, Нина Агдаль, Вита Сидоркина и другие. Посетил мероприятие и известный певец Джон Ледженд – муж Крисси Тейген.

Нина Агдаль

Кристи Бринкли, Сэйлор Бринкли Кук, Алекса Рэй Джоел

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Эшли Грэм

Ханна Джетер (Дэвис)