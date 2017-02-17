Woman |

19 февраля в эфире ТНТ стартуют новые сезоны популярных шоу «Где логика?» и «Stand Up».

В 20.00 включайте интеллектуальное шоу «Где логика?», в котором звездные гости показывают свое умение логически мыслить, быстро реагировать и находить связь между, казалось бы, совершенно несвязанными друг с другом вещами.

В новом сезоне зрителей ждут еще более увлекательные задания и новые конкурсы. Изменения коснулись и детективного квеста «Кто в номере живет?». В новом сезоне к стандартным «личным вещам звездных постояльцев» добавятся улики-ребусы, которые сделают процесс разгадывания еще более увлекательным и для игроков, и для телезрителей.

Одним словом, в новом сезоне шоу «Где логика?» звездным гостям придется хорошенько напрячь свои извилины прежде, чем Красавчик Азамат соблаговолит дать им свою подсказку. Кстати, о Красавчике! Он стал еще остроумнее и красивее.

Помощи Красавчика в новом сезоне попросят: Александр Ревва, Светлана Лобода, Рома Зверь, Гарик Мартиросян, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Вадим Галыгин, Марина Федункив, Доминик Джокер, Мот, MBAND и другие!

Еще больше логики и еще больше красавчика с 19 февраля в 20.00 на ТНT!

Между тем, Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Виктор Комаров, Стас Старовойтов, Тимур Каргинов, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Иван Абрамов, Сабуров Нурлан и Алексей Щербаков появятся на ваших экранах в новом сезоне шоу Stand Up на ТНТ 19 февраля в 22:00.

Проект канала ТНТ и компании Comedy Club Production — это одно из самых популярных шоу комедийного жанра на российском ТВ. «Мы уже не просто шоу. Stand Up — это площадка, где 10 взрослых личностей высказывают свое мнение. Да, в юмористическом ключе, да, с шутками, но зачастую эти шутки очень колкие, циничные. Мы знаем, что это может кому-то не нравиться, но нам нравится, когда наш юмор выводит зрителя из зоны комфорта. Нам хочется, чтобы нас смотрели не только с развлекательной точки зрения, но еще и с социальной. Мы хотим быть людьми, которые поднимают неприятные (неоднозначные/ диссонансные), сложные для общества темы и рассматривают их с точки зрения юмора.», - рассказал Руслан Белый.

Новый сезон шоу Stand Up c 19 февраля по воскресеньям в 22.00 на ТНТ!