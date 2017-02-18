Бывший муж Дженнифер Лопес увлекся 21-летней моделью
Марк Энтони (48), бывший муж Дженнифер Лопес (47) закрутил роман с молодой моделью. Новой пассией популярного исполнителя стала 21-летняя Марианна Даунинг.
В декабре прошлого года Марк объявил себя холостяком, подав на развод с предыдущей женой моделью Шеннон Де Лима. Бюрократическая волокита бракоразводного процесса завершилась лишь недавно 13 февраля. Похоже, Марк не захотел оставаться одиноким мужчиной и тут же начал встречаться с красоткой.
С Марианной Марк познакомился несколько месяцев назад на одной из вечеринок. По словам очевидцев, Энтони уже тогда вёл себя как свободный от уз брака мужчина.
«Было заметно, что Марку девушка очень понравилась, он вёл себя с ней, как мальчишка. Они сразу же обменялись номерами телефона, и он уже на следующий день пригласил её на свидание. С тех пор они практически не расставались. Марианна была на его концерте, а недавно они отдыхали вместе на Карибских островах» — рассказали инсайдеры.
Напомним, что за плечами у любвеобильного певца уже четыре неудачных брака и пятеро детей. Но поклонниц Марка это не останавливает.
Между тем, сама Дженнифер Лопес в свои 47 лет выглядит отлично и с удовольствием демонстрирует спортивное сексуальное тело в Instagram.
По материалам: newsyou