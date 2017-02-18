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Марк Энтони (48), бывший муж Дженнифер Лопес (47) закрутил роман с молодой моделью. Новой пассией популярного исполнителя стала 21-летняя Марианна Даунинг.

A post shared by Mariana Downing (@marianadowning) on Feb 16, 2017 at 6:43pm PST

В декабре прошлого года Марк объявил себя холостяком, подав на развод с предыдущей женой моделью Шеннон Де Лима. Бюрократическая волокита бракоразводного процесса завершилась лишь недавно 13 февраля. Похоже, Марк не захотел оставаться одиноким мужчиной и тут же начал встречаться с красоткой.

A post shared by Mariana Downing (@marianadowning) on Feb 16, 2017 at 8:48am PST

С Марианной Марк познакомился несколько месяцев назад на одной из вечеринок. По словам очевидцев, Энтони уже тогда вёл себя как свободный от уз брака мужчина.

A post shared by Mariana Isabel Downing (@marianadowningg) on Feb 9, 2017 at 4:24pm PST

«Было заметно, что Марку девушка очень понравилась, он вёл себя с ней, как мальчишка. Они сразу же обменялись номерами телефона, и он уже на следующий день пригласил её на свидание. С тех пор они практически не расставались. Марианна была на его концерте, а недавно они отдыхали вместе на Карибских островах» — рассказали инсайдеры.

A post shared by Mariana Isabel Downing (@marianadowningg) on Dec 25, 2016 at 1:11pm PST

Напомним, что за плечами у любвеобильного певца уже четыре неудачных брака и пятеро детей. Но поклонниц Марка это не останавливает.

Между тем, сама Дженнифер Лопес в свои 47 лет выглядит отлично и с удовольствием демонстрирует спортивное сексуальное тело в Instagram.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Feb 3, 2017 at 11:26am PST

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Feb 15, 2017 at 12:52pm PST

По материалам: newsyou