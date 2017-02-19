Woman |

Ольга Кормухина – имя-легенда, целая музыкальная эпоха. Вместе с супругом, мультиинструменталистом Алексеем Беловым, они создают высокую музыку и мощные аккорды - настоящий классический рок.

Кажется, каждая, исполненная ею песня, еще больше раскрывает феноменальный голос вокалистки, а ее темперамент, сила и дух заставляют застыть, увидеть, услышать нечто свое, нечто очень настоящее. Поклонники уверяют: ее песни затрагивают самые потаенные струны души.

Наверное, потому что Ольга сама не боится обнажать чувства и эмоции перед своими слушателями. В преддверии рижского концерта, нам удалось немного пообщаться с рок-звездой "за жизнь".

"Не знаю, как объединяю тяжелую музыку и женственность. Я даже не могу судить: получается ли это у меня. Но публике нравится мой рок, а Лёше - моя женственность. Я и во жизни-то бываю разной. Могу быть хулиганкой, а могу и "леди" включить.

Нет никакого секрета в нашем таком длительном творческом союзе. Если творчество настоящее, то оно и отношения поднимает на другой уровень. По большому счету, мы в творчестве дополняем друг друга, и обогащаемся взаимно.

Глядя на молодых людей, мне кажется, что им так много не хватает!Возможно, это результат женского воспитания. Многие молодые люди боятся ответственности, боятся стать мужем, отцом и нести этот груз достойно.

Я - лётчик! Смотрю на всех, и на борцов, и на победителей, сверху, но в хорошем смысле. С высоты понимания тщетности земных побед. И если приходится с кем-то бороться, то только с самой собой. И тут уж победителя предсказать трудно. (Смеется).

Нельзя сказать, что увлечение роком - это юношеское увлечение, из которого я не выросла. Выросла. Из трудного подростка в трудного взрослого (Смеется). На самом деле, тем, кого я уважаю со мной очень легко!

Радость? Она или есть или ее нет. Она в душе. Мудрые люди советовали мне радоваться всему. Это и учусь...

Правило жизни? Делай, что должен! И терпи то, что за этим последует.

Верю в Промысел и в то, что успех, в смысле достижений в своем деле или даже в семье, приходит, как правило, только к тому, кто трудится.

В своих песнях я могу отразить только свою душу. И мне не страшно впустить слушателя в какие-то уголки своей жизни. Да и чего бояться? Они ведь так же страдают, так же любят и так же живут. Кто же тогда поймёт мое творчество, если не они? Здесь всё по-честному. Все по-взрослому!"

Текст: Евгения Шафранек