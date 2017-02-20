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Кайли Миноуг (48) прокомментировала неудачный роман с бывшим женихом. Певица призналась, что Джошуа Сасс оказался альфонсом. Выяснилось, что молодой 29-летний актер с самого начала был сосредоточен на том, чтобы соблазнить певицу.

По словам коллеги Джошуа по сериалу «Галавант», актера Винни Джонса, тот специально остановился в одном с ней отеле. «Я узнал об их романе раньше всех. Сасс использовал навыки пикапера и пытался соблазнить певицу развязным юмором», — говорит он.

Теперь же впервые о неудачном романе, который едва не завершился свадьбой, рассказала и сама Кайли. «Такого не должно было случиться, сейчас я стараюсь двигаться вперед, и теперь у меня появился новый опыт. Пока у меня не появилось семьи и счастья на всю жизнь,но, возможно, это просто не моя судьба. Мне довелось познать состояние любви, и мне нравится быть влюбленной», — цитирует слова звезды DailyMail.

По материалам: ПЛ