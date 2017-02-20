Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом
Woman | 20 февраля 2017 года, 12:35
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли после премьеры фильма "Сначала они убили моего отца" в Камбодже, режиссером которого она является, дала интервью телеканалу BBC.
В основном звезда говорила о своей режиссерской работе, но журналист затронул и тему ее развода Брэдом Питтом, и актриса решила рассказать об этом:
"Я не хочу много говорить об этом. Это было непростое время, но мы всегда останемся семьей. Мы переживем этот период, и надеюсь, что наша семья станет ещё крепче. Сейчас всю себя отдаю нашим детям. Моя задача — найти правильный путь", — откровенно призналась она.
Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли впервые вышла в свет после развода с Брэдом Питтом.
Источник: TOPnews