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Известная голливудская актриса Анджелина Джоли после премьеры фильма "Сначала они убили моего отца" в Камбодже, режиссером которого она является, дала интервью телеканалу BBC.

В основном звезда говорила о своей режиссерской работе, но журналист затронул и тему ее развода Брэдом Питтом, и актриса решила рассказать об этом:

"Я не хочу много говорить об этом. Это было непростое время, но мы всегда останемся семьей. Мы переживем этот период, и надеюсь, что наша семья станет ещё крепче. Сейчас всю себя отдаю нашим детям. Моя задача — найти правильный путь", — откровенно призналась она.

Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли впервые вышла в свет после развода с Брэдом Питтом.