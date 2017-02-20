Woman |

Телепередача «Прожекторперисхилтон», которая перестала выходить в эфир в 2012 году, вновь выйдет на экраны с 4 марта. Об этом говорится в пресс-релизе Первого канала, поступившем в «Газету.Ru».

«Прожекторперисхилтон» возвращается с 4 марта», — говорится в сообщении.

На фотографии в пресс-релизе изображены четверо ведущих, которые будут работать в новых выпусках шоу. К радости многих любителей программы, состав ведущих никаких изменений не претерпел. Вести шоу по-прежнему будут Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр Цекало и Гарик Мартиросян.

В сентябре 2012 года сообщалось, что программа «Прожекторперисхилтон» не будет выходить в новом сезоне на Первом канале, решение о ее закрытии было вызвано невозможностью дальнейшего участия в передаче постоянных ведущих Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна.

Источник: Blog Fiesta