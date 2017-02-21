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Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли накормила своих детей пауками, сообщает «Би-би-си».

Джоли и ее семья приехали в Камбоджу на премьеру документального фильма «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи».

Во время поездки актриса и ее дети нашли время для знакомства с местными деликатесами. В частности, Джоли показала, как готовить пауков.

"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2017

Сама артистка, как выяснилось, уже знакома с камбоджийской кухней, пишет People.

По словам Джоли, впервые она попробовала насекомых, когда приехала в Камбоджу в первый раз. «Сверчки – вы начинаете со сверчков. Сверчки и пиво, а потом вы типа переходите к тарантулам», – заявила она.

Ранее сообщалось, что Джоли впервые рассказала о расставании с Брэдом Питтом.