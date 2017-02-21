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Брэда Питта расстроило "слезное" интервью Анджелины Джоли для BBC, которое она дала на днях в рамках промотура к своему новому фильму "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи". Об этом рассказал порталу Hollywoodlife источник, приближенный к актеру.

"Он не считает, что во всей этой драме ее можно назвать жертвой, — добавил он. — Все, чего Брэд хочет сейчас, это завершить развод и добиться справедливого решения по вопросу опеки над их детьми". Представитель Питта прокомментировал ситуацию коротко: "Без комментариев".

Напомним, в интервью BBC World News Энджи сказала, едва сдерживая слезы: "Я не хочу говорить много, кроме того что это был очень сложный период. Мы семья, и мы всегда будем семьей, мы переживем, и, надеюсь, станем еще более крепкой семьей. Многие оказываются в такой ситуации. Я фокусируюсь на своих детях, на наших детях. Я хочу найти правильный путь. Я надеюсь, что это сделает нас сильнее и ближе".

По материалам: сегодня