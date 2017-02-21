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Cын Мадонны и Гая Ричи — 16-летний Рокко Ричи вышел в свет со своей новой пассией — 17-летней моделью Ким Тернбулл. О романе Ричи и Тернбулл известно с осени прошлого года.

A post shared by Kim Turnbull (@kim_turnbull) on Feb 19, 2017 at 2:55am PST

Громкий светский дебют юной звездной пары состоялся на показе Донателлы Версаче Versus в рамках Лондонской недели моды. Поскольку, Донателла посвятила свою коллекцию осень-зима 2017/2018 поколению новой волны, яркая пара подростков стала идеальным отображением идеи коллекции.

A post shared by Kim Turnbull (@kim_turnbull) on Feb 19, 2017 at 2:15am PST

A post shared by Kim Turnbull (@kim_turnbull) on Nov 2, 2016 at 4:13am PDT

A post shared by Kim Turnbull (@kim_turnbull) on Sep 7, 2016 at 1:36am PDT

A post shared by Kim Turnbull (@kim_turnbull) on Jul 25, 2016 at 8:02am PDT

A post shared by Kim Turnbull (@kim_turnbull) on Aug 18, 2016 at 5:13am PDT

Источник: КАРАВАН