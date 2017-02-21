У сына Мадонны и Гайя Ричи роман со жгучей брюнеткой
Woman | 21 февраля 2017 года, 15:13
Cын Мадонны и Гая Ричи — 16-летний Рокко Ричи вышел в свет со своей новой пассией — 17-летней моделью Ким Тернбулл. О романе Ричи и Тернбулл известно с осени прошлого года.
Громкий светский дебют юной звездной пары состоялся на показе Донателлы Версаче Versus в рамках Лондонской недели моды. Поскольку, Донателла посвятила свою коллекцию осень-зима 2017/2018 поколению новой волны, яркая пара подростков стала идеальным отображением идеи коллекции.
Источник: КАРАВАН