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Несмотря на то, что 31-летняя Ольга Бузова и 29-летний Дмитрий Тарасов развелись в конце 2016 года, они до сих пор предпочитают воздерживаться от прямых комментариев о том, что на самом деле произошло между ними. На днях мать ведущей "Дома-2" дала интервью, в котором откровенно рассказала о том, что видела своими глазами.

Поклонники Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова до сих пор гадают, что стало камнем преткновения в этой некогда идеальной паре и кто первым принял решение подать на развод. В новом интервью журналу "Антенна-телесемь" Ирина Бузова поведала: "Развод - полностью решение Тарасова. В один "прекрасный" день мне позвонила Оля и, рыдая, попросила помощи. Я приехала, упаковала вещи, как смогла, и перевезла дочь на съемную квартиру. Фактически я застала Олю на грани жизни".

Ирина призналась, что проблемы в отношениях Ольги и Дмитрия начались давно: "За последний год дочь дважды обращалась ко мне с вопросом: что делать? И то, потому, что была в шоке от всей этой ситуации с Тарасовым". Мама ведущей "Дома-2" понимала, что любые советы здесь бессильны по той причине, что Дмитрий не любил Ольгу.

"Мне с самого начала не понравился формат отношений Ольги с Тарасовым. Человек, в которого влюбилась дочь, судится с женой с маленьким ребенком. А когда я узнала, что Дима предлагает брачный контракт, тут все стало понятно. Я дочь предупредила, но услышала в ответ, что она его сильно любит и деньги ей не нужны", - заключила Ирина. Мать Бузовой пояснила, что в какой-то момент и сама поверила, что у любовной истории ее дочери будет длинная жизнь, но это оказалось не так.