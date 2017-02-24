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Тема бракоразводного процесса между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом постепенно уходит на второй план. Теперь журналисты иностранных таблоидов принялись писать о подробностях новых отношений знаменитой пары.

Но если новость об отношениях Джоли с музыкантом Джаредом Лето оказалась уткой, то слухи о романе Питта с актрисой Кейт Хадсон стремительно набирают обороты.

актриса Кейт Хадсон

О возможных отношениях Брэда Питта и Кейт Хадсон впервые заговорили в декабре прошлого года, но в этот раз журналисты "Star" сообщают, что звездная пара планирует не просто съехаться, но и в скором времени обзавестись общим потомством.

"Играя с детьми Кейт, Брэд на время избавляется от тоски по собственным детям. Хадсон уверенна, что Питт отличный папа и будет таким и впредь. Тем более она всегда мечтала о троих детях" – поговаривают в близком окружении пары.

Официального подтверждения отношений между знаменитостями пока нет, но количество подробностей, связанных с их романом, заставляет все же в него верить.

Кейт Хадсон и солист группы "Muse" Мэттью Беллами

Напомним, ранее Кейт Хадсон была замужем за музыкантом Крисом Робинсоном, которому она родила сына – 13-летнего Райдера Расселла Робинсона, а также за солистом группы "Muse" Мэттью Беллами, от которого она родила сына – 5-летнего Бингема Хоуна Беллами.

Источник: Единственная