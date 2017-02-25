Как звезды проводят масленичную неделю
Масленичная неделя подходит к своему завершению. Давайте заглянем в звездный Instagram и посмотрим чем радовали себя и близких знаменистости.
Продюсер Яна Рудковская любит шик и блеск. Поэтому и блины ест из серебряных тарелок и с красной икрой.
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак даже в вопросе блинов старается придерживаться здоровго питания. В ее Instagram выложена фотография с подписью: "Для тех, кто, как и я - старается придерживаться здорового образа жизни, мы приготовили блины на Гречишной и Черемуховой муке!"
Известная среди молодежи видеоблогер Саша Спилберг не только поделилась фотографией вкусных блинчиков в своем Instagram, но и к радости фанатов разместила ссылку на свой YouTube канал, выложив видео-рецепт.
Сергей Лазарев тоже выложил в сеть фото блинчиков, сопроводив шутливым комментарием: "Надо запретить масленицу... так как это оскорбляет чувства худеющих"
Как же Масленица и без Надежды Бабкиной.
Поздравила своих подписчиков с Масленицей и телеведущая, Мисс Мира Оксана Федорова: "Масленица это замечательное время чтобы перед постом привести свои дела в порядок, испросить прощенья и простить друг друга, чтобы проявить любовь и милость к нашим близким. Навестить друзей, посетить больных и порадовать родных блинами. С праздником ! Всего самого наилучшего!". Правда, остается загадкой это перепост фото из Интернета или девушка сама напекла столько блинов.
А бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана, главный редактор журнала "Hello!", решила побаловать себя блинами с черной икрой.
Масленичная неделя уже совсем скоро закончится. Если вы еще не испекли блинчики для своих родных у нас в журнале Woman есть простые и быстрые рецепты. Приятного аппетита!
Источник:SPLETNIK, Woman's Day