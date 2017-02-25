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Ирина Слуцкая: "Обожаю масленицу и блинчики" (фото Instagram)

Масленичная неделя подходит к своему завершению. Давайте заглянем в звездный Instagram и посмотрим чем радовали себя и близких знаменистости.

Продюсер Яна Рудковская любит шик и блеск. Поэтому и блины ест из серебряных тарелок и с красной икрой.

Un post condiviso da Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) in data: 19 Feb 2017 alle ore 23:00 PST

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак даже в вопросе блинов старается придерживаться здоровго питания. В ее Instagram выложена фотография с подписью: "Для тех, кто, как и я - старается придерживаться здорового образа жизни, мы приготовили блины на Гречишной и Черемуховой муке!"

Un post condiviso da Ксения Собчак (@xenia_sobchak) in data: 22 Feb 2017 alle ore 05:48 PST

Известная среди молодежи видеоблогер Саша Спилберг не только поделилась фотографией вкусных блинчиков в своем Instagram, но и к радости фанатов разместила ссылку на свой YouTube канал, выложив видео-рецепт.

Un post condiviso da SASHA SPILBERG (@sashaspilberg) in data: 10 Feb 2017 alle ore 02:53 PST

Сергей Лазарев тоже выложил в сеть фото блинчиков, сопроводив шутливым комментарием: "Надо запретить масленицу... так как это оскорбляет чувства худеющих"

Un post condiviso da Sergey Lazarev (@lazarevsergey) in data: 24 Feb 2017 alle ore 03:10 PST

Как же Масленица и без Надежды Бабкиной.

Un post condiviso da Надежда Бабкина (@ngbabkina) in data: 23 Feb 2017 alle ore 08:51 PST

Поздравила своих подписчиков с Масленицей и телеведущая, Мисс Мира Оксана Федорова: "Масленица это замечательное время чтобы перед постом привести свои дела в порядок, испросить прощенья и простить друг друга, чтобы проявить любовь и милость к нашим близким. Навестить друзей, посетить больных и порадовать родных блинами. С праздником ! Всего самого наилучшего!". Правда, остается загадкой это перепост фото из Интернета или девушка сама напекла столько блинов.

Un post condiviso da Оксана Федорова Miss Universe (@fedorovaoksana) in data: 20 Feb 2017 alle ore 11:09 PST

А бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана, главный редактор журнала "Hello!", решила побаловать себя блинами с черной икрой.

Un post condiviso da SB (@a030aa) in data: 19 Feb 2017 alle ore 23:13 PST

Масленичная неделя уже совсем скоро закончится. Если вы еще не испекли блинчики для своих родных у нас в журнале Woman есть простые и быстрые рецепты. Приятного аппетита!

Источник:SPLETNIK, Woman's Day