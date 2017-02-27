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Вин Дизель и Палома Хименес

89-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" стала отличным поводом звездным парам собраться на красной дорожке и продемонстрировать свои пылкие чувства.

Фаррел Уильямс и Мими Валдес

Влюбленные вели себя по-разному. Кто-то целовался по-взрослому и не сдерживал эмоций, а некоторые звезды ограничились сдержанными поцелуями и интригующими взглядами. В любом случае посмотреть на звезд в красивых нарядах одно удовольствие.

Николь Кидман и Кит Урбан

Дженнифер Гудвин и Джош Даллас

Крисси Тейген и Джон Леджент

Сет Роджен и Лорен Миллер

Джейми Дорнан и Эмили Уорен

Семюэль Джонсон и Ла Танья Ричардсон

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Дензел и Полетта Вашингтон

По материалам: ТЕЛЕГРАФ