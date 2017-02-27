Весна в Голливуде: влюбленные парочки на церемонии "Оскар" (1)

фото

Woman | 27 февраля 2017 года, 15:48

Вин Дизель и Палома Хименес

89-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" стала отличным поводом звездным парам собраться на красной дорожке и продемонстрировать свои пылкие чувства.

фото

Фаррел Уильямс и Мими Валдес

Влюбленные вели себя по-разному. Кто-то целовался по-взрослому и не сдерживал эмоций, а некоторые звезды ограничились сдержанными поцелуями и интригующими взглядами. В любом случае посмотреть на звезд в красивых нарядах одно удовольствие.

фото

Николь Кидман и Кит Урбан

фото

Дженнифер Гудвин и Джош Даллас

фото

Крисси Тейген и Джон Леджент

фото

Сет Роджен и Лорен Миллер

фото

Джейми Дорнан и Эмили Уорен

фото

Семюэль Джонсон и Ла Танья Ричардсон

фото

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

фото

Дензел и Полетта Вашингтон

По материалам: ТЕЛЕГРАФ

Комментарии 1
АА2 часа назад
Какия пары приятные, любо-дорого посмотерть. А что с женой Фарелла??? Ну что это?
Ответить