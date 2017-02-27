Весна в Голливуде: влюбленные парочки на церемонии "Оскар" (1)
Woman | 27 февраля 2017 года, 15:48
Вин Дизель и Палома Хименес
89-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" стала отличным поводом звездным парам собраться на красной дорожке и продемонстрировать свои пылкие чувства.
Фаррел Уильямс и Мими Валдес
Влюбленные вели себя по-разному. Кто-то целовался по-взрослому и не сдерживал эмоций, а некоторые звезды ограничились сдержанными поцелуями и интригующими взглядами. В любом случае посмотреть на звезд в красивых нарядах одно удовольствие.
Николь Кидман и Кит Урбан
Дженнифер Гудвин и Джош Даллас
Крисси Тейген и Джон Леджент
Сет Роджен и Лорен Миллер
Джейми Дорнан и Эмили Уорен
Семюэль Джонсон и Ла Танья Ричардсон
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Дензел и Полетта Вашингтон
По материалам: ТЕЛЕГРАФ
Какия пары приятные, любо-дорого посмотерть. А что с женой Фарелла??? Ну что это?
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