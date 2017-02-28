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Анджелина Джоли и Брэд Питт, как казалось, уже договорились о разводе, об опеке детей и начали отпускать взаимные комплименты при общении с журналистами, но вдруг возник новый камень преткновения.

41-летняя Джоли настаивает на том, чтобы их общий особняк во Франции с виноградником был продан. Она ненавидит это имение, потому что именно там состоялась свадьба с Брэдом. А 53-летний Питт полагает, что эта недвижимость должна достаться детям по наследству.

«Анджелина уже давно хотела продать дом. Но Брэд все время убеждал ее подождать. Теперь же он настаивает, чтобы особняк остался в собственности, чтобы затем перейти детям. Питт готов пойти на компромисс и продать виноградник, расположенный возле дома. Но у Джоли свои планы на этот счет», – рассказал источник, близкий к семейству.

Ранее сообщалось, что бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения по вопросу конфиденциальности бракоразводного процесса. Питту разрешено беспрепятственно встречаться с общими детьми. Джоли подала на развод 19 сентября 2016 года. Пара состояла в отношениях с 2005 года, они поженились в 2014 году. Питт и Джоли воспитывают трех приемных и трех биологических детей в возрасте от восьми до 15 лет.

Источник: Росбалт