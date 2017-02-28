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Американская модель Айрленд Болдуин, дочь актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер, снялась в очередной откровенной фотосессии. 21-летняя девушка поделилась в соцсети откровенным снимком с пляжа.

A post shared by Ireland Basinger-Baldwin (@humancrouton) on Feb 27, 2017 at 7:34pm PST

"Одно из самых освобождающих и особых приключений в моей жизни. С восторгом жду того, что приготовило мне будущее", — подписала юная Болдуин снимок, на котором она запечатлена обнаженной. Фотография явно является частью фотосесси, однако модель не сообщила, для чего были сделаны фотографии.

A post shared by Ireland Basinger-Baldwin (@humancrouton) on Feb 23, 2017 at 5:00pm PST

Айрленд часто делится с подписчиками откровенными снимками, она также не первый раз снимается обнаженной для глянца. На странице девушки в Инстаграме много фото в бикини. Фолловеры засыпают девушку комплиментами. Правда, находятся и те, кто критикует ее за излишнее увеличение губ.

A post shared by Ireland Basinger-Baldwin (@humancrouton) on Feb 13, 2017 at 11:45am PST

Источник: лайм