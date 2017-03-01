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3 марта в 21.00 на ТНТ стартуют новые выпуски Comedy Club. Новые рубрики от Демиса Карибидиса и USB, Глебати бросает вызов Тимати, Марина Кравец организует нефтяную вечеринку, неожиданное признание Жени Синякова, вахтовый метод работы Незлобина и многое другое.

Этой весной зрители ТНТ увидят сразу шесть новых тематических выпусков, посвященных 8 марта, 1 апреля, стилю, а также бессмертному творчеству музыкального лейбла Black Star.

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Мартиросян более подробно рассказал о том, что увидят зрители ТНТ этой весной. «Тематические выпуски в Comedy Club традиционно выходят весной. В этом году к 8 марта и 1 апреля мы решили добавить еще немного стиля и музыки. Кроме того, мы решили сделать музыкальный выпуск с участием Black Star. У нас уже был успешный опыт проведения полностью музыкальных выпусков с участием Григория Лепса и Леонида Агутина. Пришла очередь мистера Блэкстара. Почему именно Тимати? Он популярен, интересен широкой аудитории, кроме того у него хорошее чувство юмора и он самоироничен. А это очень ценное и крайне редкое качество среди российских исполнителей».

Еще один сюрприз к новому сезону подготовит Демис Карибидис. В рамках Comedy Club стартует рубрика «Номер со звездой». Резиденты Comedy Club и звезды ТНТ будут разыгрывать на сцене совместные номера.

Участники скандальной группы USB предложат зрителям ТНТ свою новую рубрику. Никита, Турбо, Гена, Стас и Дюша Метелкин добавят в свои номера больше актуальности. Их новая рубрика под рабочим названием USB NEWS пока находится в стадии разработки и вероятнее всего будет выходить под другой вывеской.

Единственная девушка-резидент Comedy Club рассказала о музыкальном материале, который зрители ТНТ увидят в новых выпусках шоу. " Недавно отметили 50-летие трека «Нефть!» Хотели со Смэшем (соавтор хита) в Кремле, но Смэш приехать не смог, а без него скидываться на аренду Кремля дороговато. Поэтому посидели, попили чай с мармеладом. Вообще, помимо «Нефти», у нас было несколько бомбических треков, которые стали популярны в интернете: номер с выдержками из сонетов Шекспира, веселая песенка про Бертольда Брехта, «Богиня дискотеки». Сейчас, и это уже не шутки, готовим классный новый музыкальный материал, который хотим показать в ближайших эфирах. Так что следите и слушайте!", - поделилась Марина.

Comedy Club, новые выпуски, с 3 марта в 21.00 на ТНТ