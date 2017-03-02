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36-летнюю певицу Кристину Агилеру заприметили с округлившимся животиком. Известную американскую исполнительницу сфотографировали во время семейной прогулки.

Фотографу удалось запечатлеть звезду, когда она несла на руках свою младшую дочь Саммер Рэйн, которую родила 16 августа 2014 году.

фото: instagram.com/christinamariaaguilera

По снимку видно, что певица заметно поправилась, а ее живот округлился, что дало повод СМИ заподозрить Кристину в беременности.

Отметим, что у певицы, кроме дочери, также есть девятилетний сын Макс от первого брака с Джорданом Брэтманом.

С 2010 года Кристина состоит в фактическом браке с Мэттью Ратлером, с которым она помолвлена с 14 февраля 2014 года.

Кристина Агилера и Мэттью Ратлер

Источник: Ivona