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Церемония вручения премии «Оскар» по праву считается главным мероприятием мировой киноиндустрии. Звезды, принимающие в ней участие, начинают бьюти-подготовку задолго до мероприятия, чтобы на красной дорожке выглядеть на все сто. Леонардо Ди Каприо не исключение.

Давно известно, что актер помешан на своей внешности. Вот и перед церемонией, на которой ему предстояло объявить лучшую актрису года, Леонардо решил основательно поработать над собой: красавчик потратил круглую сумму на косметические и расслабляющие процедуры.

фото: EastNews

Но больше всего поклонников удивила новость о том, сколько Леонардо потратил на коррекцию бровей. По сведениям источников, за простую косметическую процедуру актер отдал $2000! Для этого Ди Каприо вызвал из Австралии одного из лучших специалистов в этой области — Шэрон-Ли Хэмилтон, оплатив ей перелет бизнес-классом из Сиднея в Лос-Анджелес.

A post shared by SHARON LEE (@sharonleeinc) on Feb 12, 2017 at 11:32am PST

Шэрон Ли — известный специалист в голливудской тусовке. Ее клиентами являются такие звезды, как Джордж Клуни, Ким Кардашьян и Бейонсе. Несмотря на свою звездность, актриса не берет баснословные деньги за свою работу — ее услуги стоят $200. Оставшиеся деньги, которые потратил Леонардо, пошли на оплату перелета.

A post shared by SHARON LEE (@sharonleeinc) on Jan 30, 2017 at 11:48pm PST

По сведениям источников, ДиКаприо оплатил услуги по коррекции бровей не только себе, но и своим друзьям. В том числе Тоби Магуайру.

Источник: Cosmopolitan